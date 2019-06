Olimpiadi 2026: attesa in piazza Gae Aulenti per il verdetto finale con assessori comunali e regionali (2)

- Per l'assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini, sono due gli aspetti che caratterizzano la candidatura italiana: "Si tratta di impianti e opere già presenti o che comunque saranno fondamentali per il rilancio del nostro territorio e quindi erano già previste e necessarie. Le Olimpiadi daranno la possibilità di renderle più rapide, ma erano investimenti importanti che la città aspettava e avrebbe comunque affrontato". "Il secondo aspetto - ha proseguito Lipparini - credo che sia il coinvolgimento popolare, quell'aspetto di consenso che sulle grandi sfide unisce la gente, le diverse forze politiche e i diversi livelli istituzionali e fa in modo che tutti vadano nella stessa direzione. Anche i sondaggi dicono che i cittadini milanesi e lombardi sono favorevoli e questo è un piccolo elemento di differenziazione rispetto alla concorrente che non ha dimostrato di avere quel consenso che a Milano si è palesato subito: se avremo le Olimpiadi i cittadini milanesi saranno molto orgogliosi di poterle ospitare". (segue) (Rem)