Olimpiadi 2026: attesa in piazza Gae Aulenti per il verdetto finale con assessori comunali e regionali (3)

- In piazza Gae Aulenti anche l'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda regionale Lara Magoni: "Voi non avete idea di cosa potrebbe succedere a questa bellissima città con un evento olimpico - ha affermato l'assessore - Cambierebbe completamente l'assetto ma soprattutto la porterebbe a vivere uno spirito olimpico che resterà per sempre nel cuore. Anche per le prossime generazioni promuovere lo sport attraverso un'esperienza olimpica sarebbe veramente qualcosa di unico e grande". L'ex sciatrice alpina per sostenere la candidatura è arrivata in piazza con le pettorine delle sue partecipazioni olimpiche, di Albertville 92, Lillehammer 94, Nagano 98: "Sono qui a dire 'Forza Italia' - ha concluso Magoni - In una società come questa che va a mille all'ora l'importanza delle Olimpiadi ha un grande significato. I cinque cerchi olimpici sono i continenti che si abbracciano, è il simbolo dello sport che valica ogni differenza. Viva Milano Cortina forever". (Rem)