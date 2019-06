Sanità: Simeone (FI), servono più medici specializzati in ospedali del Lazio

- “Si parla ormai quotidianamente dell'urgenza di implementare il personale sanitario negli ospedali del Paese ed in particolare della Regione Lazio. Un'emergenza della quale si è discusso più volte nel corso dei mesi passati, pronta ad esplodere nella stagione estiva, è proprio quella della carenza di medici in ospedali e pronto soccorso. Un'emergenza presente da tempo ma che si aggraverà in estate con le ferie del personale". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Mi auguro - prosegue - che con l'approvazione del decreto Calabria si proceda al potenziamento del personale sanitario anche nelle Regioni in piano di rientro come il Lazio, oltre a favorire l'ingresso degli specializzandi agli ultimi anni. Nei prossimi anni mancheranno specialisti ed urge aumentare il loro numero, attualmente esiguo. Vi è già da tempo una grave carenza di alcune figure mediche importanti. Penso agli anestesisti, ai ginecologi, ai pediatri, ai cardiologi, come pure agli ortopedici, ai geriatri e ai medici di medicina d'urgenza. La mancanza di specialisti sta determinando in molti ospedali seri problemi di funzionamento, nei grandi centri urbani come pure nelle piccole realtà di provincia, dove c'è il rischio reale di chiudere servizi”. E conclude: “Proprio per questo motivo occorre assolutamente aumentare i contratti di specializzazione tenendo conto del reale fabbisogno di specialisti nei prossimi anni. Nel 2028, secondo una stima del sindacato dei medici dirigenti Anaao, per effetto dei pensionamenti spariranno infatti oltre 47mila specialisti. Urgono perciò soluzioni ed in tempi brevi”.(Com)