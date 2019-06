Rifiuti Roma: Maselli, su Pian dell'Olmo la Regione si contraddice

- "La giunta Zingaretti, con la decisione di realizzare una nuova discarica a Pian dell'Olmo, dimostra ancora una volta di avere sulle politiche in tema di rifiuti poche e confuse idee. Solo così si spiega la marcia indietro rispetto a quanto deciso poco tempo fa, e cioè che l'area di Pian dell'Olmo presenta una serie di criticità che non le permettono di ospitare alcuna discarica. Capisco le proteste dei cittadini della zona interessata che evidentemente si sentono presi in giro da un'amministrazione regionale che incredibilmente cambia idea, sostenendo prima una cosa e facendone poi un'altra." Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Massimiliano Maselli. (Com)