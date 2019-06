Somalia-Italia: viceministro Del Re a colloquio con vicepremier Guled

- La viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re ha incontrato a Mogadiscio il vicepremier somalo Mahdi Mohamed Guled e il ministro di stato agli Affari esteri Kheyr Abdi. Tra i temi affrontati durante la bilaterale, come riferito dalla stessa Del Re su Facebook, i progressi nel settore della sicurezza e nella preparazione delle elezioni e le prospettive regionali. In precedenza la viceministro aveva partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea dell'Università nazionale somala. “Non potevo certo mancare a questo momento storico. L’Università nazionale somala, finanziata dall'Italia, è stata costretta a chiudere a causa del conflitto ed è stata finalmente riaperta nel 2014. I primi diplomati riceveranno il loro diploma oggi. È una grande emozione e un onore essere qui”, ha commentato Del Re, riferendo che alla cerimonia ha preso parte anche il presidente somalo Mohamed Abdullahi “Farmajo”. Quella in Somalia è la seconda tappa del tour della viceministro nel Corno d’Africa, che nei giorni scorsi l’ha vista in Etiopia dove ha partecipato al primo business forum italo-etiope e ha fatto visita nella regione dei Tigré. (Res)