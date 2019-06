Milano: spacciavano durante serata techno, quattro arresti

- Quattro ragazzi italiani, tutti con precedenti specifici di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio tra sabato sera notte all'ex scalo ferroviario Porta Romana dove era in corso un'evento di musica techno con circa 6 mila partecipanti. I carabinieri del nucleo operativo della stazione Porta Romana e Vittoria hanno svolto un servizio antidroga con la collaborazione del personale di sicurezza del Social Music City, l'organizzatore della serata, durante il quale sono stati individuati e bloccati quattro spacciatori. I militari, diretti dal capitano Silvio Maria Ponzio, hanno assistito a una cessione di due dosi di ketamina tra un 24enne e un cliente. Sono intervenuti e hanno trovato addosso del pusher altre sette dosi di mdma, per un peso totale di 1,5 grammi, e 110 euro in contanti. Un altro 24enne all'esito di una perquisizione è stato trovato in possesso di 6,5 grammi di cocaina e 80 euro in contanti. Un 22enne aveva addosso sei dosi di ketamina, una di mdma per circa 2 grammi di peso totale e 120 euro in contanti. L'ultimo arrestato, un altro 22enne, invece è stato trovato con 20 dosi di ketamina per 6 grammi totali di peso e 115 euro in contanti. Gli spacciatori, che non si conoscevano tra di loro, sono stati individuati in diverse aree della struttura: sotto il palco in mezzo alla calca, fuori dal bagno, all'esterno della pista e vicino al bancone del bar. (Rem)