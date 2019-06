Speciale energia: Algeria, ministro Arkab, 99 per cento elettricità prodotta dal gas naturale

- Il 99 per cento dell’energia elettrica in Algeria viene prodotta dal gas naturale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, a margine del sesto simposio dell’Associazione algerina dell’industria del gas (Aig) di Orano, nell’ovest del paese, dedicato al ruolo del gas naturale nella diversificazione energetica. “Il gas è una risorsa primaria più pulita di altre risorse fossili”, ha aggiunto, chiarendo che “la predominanza del gas naturale nel mix energetico è dovuta al fatto che il paese è uno dei maggiori produttori di carburanti e alla volontà politica di soddisfare, in primo luogo, la domanda interna”. Il ministro dell’Energia ha aggiunto: "Siamo riusciti a produrre 20mila megawatt per soddisfare la crescente domanda a livello nazionale e abbiamo 33 centrali elettriche nel sud dell'Algeria, comprese le stazioni che funzionano con gas naturale". Arkab ha evidenziato la necessità di "animare l'industria algerina e, soprattutto, l'industria petrolchimica sulla base di questo combustibile pulito, che sarà molto utile nel creare un reale valore aggiunto all'economia nazionale". Secondo il ministro, "di fronte al fabbisogno energetico della popolazione mondiale, il gas naturale, che raggiungerà 9,2 miliardi di metri cubi nel 2040, principalmente nei paesi in via di sviluppo, è la soluzione giusta per garantire rapidamente energia e qualità dell'aria, garantendo il rispetto degli obiettivi climatici", ha detto. (Ala)