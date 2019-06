Speciale energia: ucraina Ukrtransgaz chiede a Bei e Bers revisione prestiti per gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod

- L’operatore del sistema di trasmissione del gas ucraino, Ukrtransgaz, ha chiesto alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca europea per gli investimenti (Bei) di rivedere gli accordi di prestito per la modernizzazione della sezione locale del gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Lo rende noto la stessa Ukrtransgaz, specificando che una delle principali ragioni per cui non riuscirebbe a rispettare il programma di prestito è l’impossibilità di attenersi ai requisiti di stabilità finanziaria stabilità da Bers e Bei. A detta di Ukrtransgaz, l’affidabilità ed efficacia della sezione ucraina del gasdotto verrebbe migliorata con un ammontare complessivo minore. Per questo motivo la compagnia chiede alla Bers di ridurre il prestito fino a 125 milioni di euro, invece dei 300 precedentemente concordati. (Res)