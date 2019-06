Speciale energia: governo Mosca, disposti a mantenere transito gas attraverso Ucraina, ma solo a determinate condizioni

- La Russia è disposta a mantenere attivo il transito del gas attraverso l’Ucraina anche dopo il 2019, ma solo in caso si trovino delle condizioni economiche vantaggiose e venga risolta equamente la disputa fra Gazprom e Naftogaz. Lo ha affermato il vicedirettore dell’ufficio del governo russo, Sergej Prikhodko, ripreso dall’agenzia di stampa “Tass”. “Per quanto concerne il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino, siamo pronti a mantenere il flusso, sulla base di condizioni economiche vantaggiose e un’equa soluzione delle dispute giudiziarie fra Gazprom e Naftogaz”, ha spiegato il rappresentante dell’esecutivo di Mosca. Prikhodko ha poi rilevato come il progetto del gasdotto Nord Stream 2 non preveda necessariamente un termine del transito del gas “lungo tutte le rotte energetiche ucraine e di altri paesi”. (Rum)