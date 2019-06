Abruzzo: aggiornato il Piano regionale per la prevenzione di incendi boschivi

- La Giunta regionale abruzzese, presieduta da Marco Marsilio, si è riunita questa mattina a L'Aquila, a Palazzo Silone, per l'esame di diversi provvedimenti amministrativi. Tra questi, su proposta del presidente Marsilio, è stato approvato l'aggiornamento, per l'anno 2019, del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3 L. 353/2000. La delibera, che non recherà oneri a carico del bilancio regionale, è stata redatta a seguito di incontri con i rappresentanti degli enti coinvolti: Arma dei carabinieri forestali, rappresentanti dei Parchi nazionali, delle riserve statali e delle riserve naturali regionali. Tra le caratteristiche fondamentali del Piano ci sarà la suddivisione del territorio regionale in ambiti di pericolosità, in base al rischio di incendi boschivi.(Ren)