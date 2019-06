Medio Oriente: ministro Esteri Egitto, non rinunceremo a un solo granello di sabbia nel Sinai (2)

- “Si tratta di un’ipotesi che è già stata respinta a tutti i livelli dalle istituzioni statali egiziane. Non concederemo un solo granello di sabbia del Sinai, un territorio per la cui difesa decine di nostri cittadini hanno sacrificato la propria vita”, ha sottolineato Shoukry. Inoltre, secondo il capo della diplomazia del Cairo, “il fraterno popolo della Palestina non accetterà alcuna area che non rientri nei propri territori. È stato soggetto a un’occupazione e non accetterà di occupare la terra di altri”. Shoukry ha anche negato le notizie secondo cui l’Egitto sta bloccando l’accesso di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. “Abbiamo sempre prestato attenzione ai nostri fratelli nella Striscia di Gaza e continuiamo a sostenerli attraverso il valico, che è sempre aperto per la fornitura di assistenza finanziaria e umanitaria e per garantire una via d’uscita sicura per motivi di istruzione, pellegrinaggi e cure mediche”, ha evidenziato Shoukry. (Cae)