Bosnia: ministero Interno Repubblica Srpska rinuncia a formazione corpo di riserva della polizia

- Il ministero dell'Interno della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, ha rinunciato alla formazione di un corpo di riserva della polizia annunciata in precedenza. Lo ha riferito oggi pomeriggio il sito del quotidiano "Nezavisne novine", secondo cui le modifiche alla legge sulla polizia presentate dal ministero che saranno discusse domani dal parlamento di Banja Luka non contengono più i riferimenti alla formazione del corpo di riserva della polizia presenti nelle bozze precedenti. Tali riferimenti sono stati duramente criticati dai rappresentanti politici dei bosniaci musulmani, ma anche da alcuni esponenti della comunità internazionale. Il leader del Partito d'azione democratica (Sda, il primo partito tra i bosniaci musulmani) Bakir Izetbegovic ha annunciato in precedenza che Sarajevo "risponderà a ogni mossa con una contromossa". (segue) (Bos)