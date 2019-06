Bosnia: ministero Interno Repubblica Srpska rinuncia a formazione corpo di riserva della polizia (6)

- Nessuno in Bosnia Erzegovina dovrebbe temere il nuovo corpo di riserva della polizia della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia. Lo ha affermato ad aprile il ministro dell'Interno di Banja Luka Dragan Lukac in una dichiarazione riportata dal sito del quotidiano "Nezavisne novine". Lukac ha detto che "non esiste motivo di timore per il corpo di riserva da parte della Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata, da cui sono arrivate minacce di volere formare a propria volta un corpo di riserva". Lukac ha invitato le autorità di Sarajevo "a fare a propria volta questo fatto, dato che ritengo che ogni poliziotto sulle strade della Bosnia contribuirà alla sicurezza dei nostri cittadini". (segue) (Bos)