Ue: oggi e domani commissario Navracsics a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, sarà a Tbilisi, in Georgia, oggi e domani per la conferenza del Partenariato orientale sulla promozione dei valori attraverso l'istruzione e la cultura. Lo ha reso noto la Commissione europea. Oltre 200 partecipanti si riuniranno per riflettere su come la cooperazione nei campi dell'istruzione, della gioventù e della cultura possa rafforzare l'integrità nell'istruzione e nella ricerca, nella cittadinanza, nell'alfabetizzazione mediatica, nei valori comuni e nell'inclusione. Il commissario terrà uno dei discorsi di apertura. "Mentre celebriamo i dieci anni del Partenariato orientale, sono fiducioso che le nostre discussioni a Tbilisi arricchiranno la nostra comprensione di come l'istruzione, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità possano aiutarci a costruire società più forti e più resilienti. Insieme, apriremo nuove opportunità e permetteremo alle nuove generazioni sia nella regione del partenariato orientale che nell'Ue di diventare cittadini indipendenti e impegnati", ha detto il commissario. (segue) (Beb)