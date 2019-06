Vietnam: paese ospite al G20, premier Phuc in Giappone dal 27 giugno al primo luglio

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sarà in visita in Giappone dal 27 giugno al primo luglio e parteciperà al vertice dei capi di Stato e di governo del G20, il 28 e 29 a Osaka. Il premier vietnamita, invitato dall’omologo giapponese, Shinzo Abe, sarà accompagnato dalla moglie e da una delegazione di alto livello. Per il Vietnam è la prima partecipazione da dieci anni al summit, come paese ospite. A margine il leader di Hanoi avrà anche incontri bilaterali con altri leader. Per quanto riguarda le relazioni nippo-vietnamite, sono state avviate nel 1973 e oggi il Giappone è il secondo investitore in Vietnam; gli scambi commerciali hanno raggiunto 40 miliardi di dollari l’anno scorso. (segue) (Fim)