Etiopia: portavoce premier, mente del tentato golpe in fuga insieme a suoi collaboratori

- Il generale Asamnew Tsige, capo delle forze di sicurezza dello stato di Amhara ritenuto il responsabile del tentato golpe avvenuto fra sabato e domenica scorsi in Etiopia, è in fuga insieme ad alcuni dei suoi collaboratori. È quanto reso noto oggi dall’addetto stampa del primo ministro Abiy Ahmed, Negussu Tilahun, il quale ha precisato che diversi altri responsabili del fattilto colpo di stato sono stati arrestati. “I principali autori del fallito colpo di stato sono ancora in libertà e le forze di sicurezza stanno dando loro la caccia”, ha detto Tilahun, citato dai media locali. Secondo quanto riferito ieri dalla portavoce del governo etiope Billene Seyoum, nella notte fra sabato e domenica una squadra d'assalto guidata dal capo delle forze di sicurezza dello stato di Amhara, Asaminew Tsige, ha fatto irruzione in un edificio governativo durante un incontro politico a Bahir Dar, aprendo il fuoco e colpendo il governatore Ambachew Mekonnen ed il suo consigliere Ezez Wassie, entrambi deceduti in seguito alle ferite riportate, mentre il capo di Stato maggiore delle forze armate etiopi Seare Mekonnen è stato ucciso dalla propria guardia del corpo ad Addis Abeba. Negli scontri è rimasto gravemente ferito anche il procuratore generale regionale Migbaru Kebede. (segue) (Res)