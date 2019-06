Abruzzo: Verì, approvato il Piano operativo regionale sull'autismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diagnosi precoce e un percorso riabilitativo da portare avanti su più fronti, per migliorare il livello di inclusione sia in ambito scolastico, che lavorativo. La giunta regionale abruzzese, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato il nuovo Piano operativo regionale sui disturbi dello spettro autistico, che per la prima volta definirà il fabbisogno di assistenza ambulatoriale, domiciliare e le relative tariffe. In merito Verì ha dichiarato: "Con questo strumento l'Abruzzo si pone tra le primissime Regioni italiane a recepire l'Accordo Stato-Regioni del maggio dello scorso anno sull'appropriatezza degli interventi assistenziali sull'autismo. È ormai acquisito che gli interventi abilitativi ed educativi per l'autismo devono iniziare precocemente in età infantile e continuare durante l'adolescenza e l'età adulta, con l'obiettivo di sviluppare e mantenere nel tempo le abilità professionali, sociali e incrementare l'autonomia e l'indipendenza". "L'intervento - ha concluso Verì - deve essere modulato sull'età del soggetto, sulla situazione di vita e deve essere personalizzato, intensivo, e continuativo". Nel dettaglio, il documento tecnico introdurrà alcune specifiche indicazioni: la definizione del fabbisogno di assistenza ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale sul territorio, distinguendo l'offerta per garantire differenti livelli di intensità assistenziale dei trattamenti terapeutici, abilitativi/riabilitativi; la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di accreditamento di idonee soluzioni residenziali e semiresidenziali, tenendo soprattutto conto della necessità di rispondere a logiche non istituzionalizzanti. Con questo Piano, la Regione, attraverso una rete di assistenza integrata e multidisciplinare, organizzerà i servizi rivolti alla diagnosi precoce, alla cura, alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico, garantendo la continuità assistenziale tra i servizi per l'età evolutiva e quelli per l'autismo adulto. (segue) (Ren)