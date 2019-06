Abruzzo: Verì, approvato il Piano operativo regionale sull'autismo (2)

- La rete integrata assicurerà inoltre una adeguata capillarità sui territori della regione, così da promuovere la collaborazione con le famiglie e il coinvolgimento degli istituti scolastici. In termini di valutazione della domanda di assistenza, dall'analisi dei dati trasmessi dalle Asl per il biennio 2017-2018, si evidenzierà un incremento del 3,7% dei casi in età evolutiva, passando dai 724 utenti del 2017, ai 751 del 2018. Per l'età evolutiva è stato stabilito che ogni Asl sia dotata di almeno un'equipe specialistica dedicata, collocata nell'ambito del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, composta da almeno un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, preferibilmente esperto in tecniche cognitivo comportamentali, un logopedista, un terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva e un assistente sociale. L'equipe dovrà raccordarsi con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, gli insegnanti e gli operatori educativi, individuando un case manager tra i componenti dell'équipe stessa per garantire il raccordo tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola e famiglia. A seguito di questo percorso diagnostico, verrà poi effettuata la scelta del setting più idoneo, l'ambulatoriale dedicato, il semiresidenziale, il residenziale e le attività domiciliari, e degli eventuali programmi specifici nel contesto di vita dell'utente a valenza sociale. Nel triennio 2019-2021 potranno essere autorizzate 40 strutture ambulatoriali o domiciliari: 9 nella provincia dell'Aquila, 12 a Chieti, 10 a Pescara e 9 a Teramo. (Ren)