Circeo: Buschini, solidarietà a carabinieri forestali

- "Esprimo solidarietà, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio, ai Carabinieri forestali di stanza al Parco del Circeo". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in merito al ritrovamento di taniche di gasolio e di una lettera intimidatoria indirizzata al comandante dei carabinieri della stazione forestale di Sabaudia, ritrovate oggi all'ingresso del Parco del Circeo. "Ci auguriamo sia fatta al più presto piena luce su un atto intimidatorio gravissimo, contro chi presidia quotidianamente il nostro territorio e lo tutela da ogni forma di illegalità", conclude. (Com)