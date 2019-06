Circeo: Tripodi (Lega), intimidatori marciscano in galera

- ''Gli intimidatori devono marcire in galera! Le istituzioni e l'Arma non si piegheranno mai, continuando a combattere per assicurare alla giustizia chi predilige l'illegalità e la criminalità. Solidarietà al comandante dei Carabinieri forestali e all'ente parco, siamo al loro fianco!''. Così in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, riguardo la lettera e le taniche di benzina indirizzate al comandante della stazione del Parco nazionale del Circeo e all'ente parco a Sabaudia.(Com)