Camera: domani audizione ministro Fontana non avrà luogo

- L'ufficio stampa della Camera informa che "l'audizione del ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, prevista domani, martedì 25 giugno alle ore 12, presso la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, non avrà luogo". (Com)