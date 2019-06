Circeo: Astorre (Pd), atto gravissimo, solidarietà a carabinieri forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto gravissimo, un gesto inquietante contro chi è impegnato quotidianamente nella difesa del territorio e della natura. Sono certo che verrà fatta al più presto piena luce sulla vicenda. Al Comando dei Carabinieri Forestali di Sabaudia, tutta la vicinanza del Pd Lazio". Così in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito al ritrovamento di liquido infiammabile e di una lettera intimidatoria diretta al comandante dei Carabinieri forestali di Sabaudia, ritrovati questa mattina all'ingresso del Parco nazionale del Circeo. (Com)