Milano: smonta e ruba specchietti da motorini di servizi sharing, arrestato

- Stava smontando uno specchietto di un motorino di un servizio di sharing quando è transitata una volante della polizia che lo ha arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. È accaduto domenica sera intorno alle 21 in viale Argonne. Nel bauletto dello scooter dell'arrestato, un 52enne italiano con precedenti specifici, sono stati rinvenuti altri specchietti. Per questo motivo è stato inoltre denunciato per ricettazione. (Rem)