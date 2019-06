Ambiente: Università Iulm all'isola d'Elba alla seconda edizione di Seif con un video e una raccolta di racconti a tema marino

- L'Università Iulm di Milano prosegue il suo impegno nella sostenibilità ambientale partecipando attivamente – con il montaggio di un video e con alcuni racconti pubblicati in una raccolta – alla seconda edizione di Seif – Sea Essence International Festival, che si terrà all'Isola d'Elba, a Marciana Marina, dal 28 al 30 giugno 2019. Dopo il contest Plastic for Good Prize in cui gli studenti della Iulm sono stati protagonisti e sostenuto da Acqua Dynamo in occasione del Salone del Mobile di Milano e mentre si concretizzano e aumentano le attività e le attenzioni al tema della tutela dell'ambiente e del riciclo all'interno dell'Ateneo con la raccolta differenziata, la sostituzione dei bicchierini di plastica dei distributori automatici e le colonnine idriche gratuite, l'Università Iulm sarà presente all'Isola d'Elba in occasione del festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. (segue) (Com)