Ambiente: Università Iulm all'isola d'Elba alla seconda edizione di Seif con un video e una raccolta di racconti a tema marino (2)

- La partecipazione dell'Ateneo milanese si è concretizzata nella creazione del video Ondetempo – Il mare nel cinema dalle origini a oggi, che verrà presentato all'interno di Seif venerdì 28 giugno, alle 21.00 sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele a Marciana Marina, nella serata Un mare da amare. Passione e mare nel cinema. Il montaggio, un susseguirsi di celebri scene tratte dalle più importanti pellicole cinematografiche che hanno come centro della narrazione il mare, è stato realizzato da un gruppo di studenti del corso di Laurea magistrale in Cinema, Televisione e New Media della Iulm. In questo modo gli studenti sono stati messi alla prova in una sorta di esperimento didattico. Le scene di Ondetempo, della durata di quaranta minuti circa, sono state montate in sequenza cronologica: si va da Charlot alla spiaggia di Charlie Chaplin (1915) a Roma di Alfonso Cuarón (2018), passando per I 400 colpi e La dolce vita, per Un mercoledì da leoni e Il postino. Sabato 30 giugno alle 18.00 durante il workshop La bellezza salverà il mondo... e il mare: Arte, Letteratura e Musica per una cultura del mare, sarà presentato il libro Racconti di mare, a cura di Mauro Ferraresi, con la lettura di alcuni passaggi. Anche in questo caso si tratta di un esperimento letterario per realizzare il quale è stato chiesto a tredici autori di scrivere un testo a tema marino, con il coinvolgimento anche di studenti e docenti dell'Università Iulm. Racconti di mare, Persephone Editore, sarà in vendita a breve e può essere la lettura ideale per accompagnare le giornate di vacanza durante l'estate ormai alle porte. La pubblicazione raccoglie storie di fantascienza e favole, gialli e racconti storici. Il mare, di volta in volta, è eroe, antagonista, ambiente, aiutante, oppositore. (Com)