Difesa: Putin, annunciata strategia cooperazione tecnico-militare con partner stranieri

- Le problematiche che hanno recentemente interessato la cooperazione tecnico-militare con i nostri partner internazionali, tra cui lo sfruttamento di atteggiamenti aggressivi come l’imposizione di sanzioni internazionali, richiedono particolare attenzione e una risposta adeguata in tempi brevi. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aggiungendo che sulla base della situazione attuale le autorità di Mosca hanno preparato una bozza per una nuova strategia di cooperazione tecnico-militare con i partner internazionali di riferimento. “La concorrenza sempre più agguerrita e l’utilizzo sempre più aggressivo di strumenti unilaterali come le sanzioni stanno complicando non poco la collaborazione con i nostri alleati sul piano internazionale, e richiedono una risposta adeguata: a fronte di ciò, al fine di organizzare al meglio tutte le attività future, è stata preparata la bozza di una nuova strategia che prevede una serie di misure per il coordinamento politico, diplomatico, finanziario, economico e tecnico”, ha detto il capo dello Stato russo nel quadro di una riunione della commissione competente per la cooperazione tecnico-militare tra la Federazione Russa e i suoi partner internazionali. (segue) (Rum)