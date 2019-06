Migranti: Martella (Pd), governo faccia sbarcare i 43 naufraghi a bordo di Sea Watcht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della segreteria del Partito democratico Andrea Martella, in merito alla vicenda della Sea Watch, sottolinea in una nota: "E’ incredibile la paralisi dei paesi europei che continuano a balbettare sulla vicenda dei naufraghi ospiti della Sea Watch al largo di Lampedusa. Non possono pagare il silenzio degli Stati comunitari i 43 esseri umani da dodici giorni in mare. L’Italia - incalza - deve fare la propria parte facendo sbarcare immediatamente gli uomini e le donne dalla Sea Watch". (Com)