Camera: 27 giugno audizione Garante diritti detenuto Palma su flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 27 giugno, alle ore 9:30, la commissione Affari costituzionali della Camera, in merito all'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, svolge l'audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)