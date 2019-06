Roma: Campidoglio, Capitale capofila grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile

- "Semaforo verde in giunta capitolina per l’approvazione di uno schema di accordo di collaborazione tra il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e Roma Capitale, capofila del Network delle grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile (Gdtis). Obiettivo dell’intesa, l’attuazione di un coordinamento di policy condivise tra Roma, Milano, Firenze, Venezia e Napoli. Azioni e interventi finalizzati alla promozione di un turismo sostenibile, accessibile e innovativo". Così una nota del Campidoglio. "Assegnata alla Capitale - aggiunge - la cabina di regia di questo modello nazionale per la fruizione qualitativa delle città d’arte, che prevede la condivisione di buone pratiche e soluzioni sperimentate, la messa a sistema di informazioni e dati, oltre al coinvolgimento attivo della filiera di settore territoriale. Nello specifico, queste le aree di intervento individuate: monitoraggio e gestione dei flussi; misure volte a rafforzare la qualità dell’offerta; sviluppo di nuova imprenditorialità; mobilità sostenibile, progetti per il miglioramento dell’accoglienza. Tutte attività che andranno realizzate nel corso del biennio 2019-2020, per le quali il ministero di competenza riconoscerà a Roma Capitale un importo pari a 876.000 euro. (segue) (Com)