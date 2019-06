Roma: Campidoglio, Capitale capofila grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile (2)

- "L’attribuzione della governance del network grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile - dichiara Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale - è per Roma una conferma significativa delle strategie che abbiamo messo in campo per il turismo sostenibile e di qualità, come pure per lo sviluppo dell’indotto economico e produttivo di settore. Studio scientifico dei flussi, esame dei target, monitoraggio della domanda e promozione dell’offerta in funzione di digitalizzazione e preferenze: sono i temi che abbiamo proposto durante il recente Town Meeting Futouroma, e che stiamo sviluppando con gli stakeholder di filiera in vista della presentazione del piano strategico del turismo di Roma 2019 ˃2025, prevista per il prossimo 28 settembre alla Nuvola. Da questo grande brainstorming, partecipato con entusiasmo da tutti gli operatori, è scaturito un patrimonio di analisi e sviluppo dei big data che, per la prima volta in assoluto, sarà finalizzato in maniera puntuale all’elaborazione di una brand identity cittadina vincente sia in termini di qualità e sostenibilità, che di competitività internazionale e sviluppo. Roma Capitale è fiera di mettere questo know how a servizio delle altre città italiane". (Com)