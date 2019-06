Nepal-Cina: ferrovia transfrontaliera Kerung-Katmandu, per il rapporto dettagliato potrebbero volerci più di sette anni

- Il rapporto dettagliato del progetto sulla ferrovia transfrontaliera che dovrebbe collegare Kerung in Cina e Katmandu in Nepal richiederà molto più tempo di quanto sperato dal governo nepalese per motivi tecnici, ingegneristici e geologici. Lo hanno reso noto funzionari delle ferrovie cinesi. Durante il quarto incontro, che si è svolto la settimana scorsa a Pechino, del Comitato per la cooperazione ferroviaria Nepal-Cina, i rappresentanti delle ferrovie cinesi hanno comunicato agli interlocutori nepalesi che sarà necessario individuare e risolvere numerose questioni tecniche, ingegneristiche, geologiche e ambientali prima di poter preparare il rapporto dettagliato. La Cina considera la ferrovia transfrontaliera un progetto a medio-lungo termine. Per medio termine si intendono cinque-sette anni mentre il lungo termine significa più di sette anni. I funzionari del Nepal avevano sperato che il quarto incontro avrebbe portato a un consenso per accelerare la stesura del rapporto dettagliato del progetto e lo studio di fattibilità sulle tratte Katmandu-Pokhara-Lumbini e anche più chiarezza riguardo al prestito di oltre 25 milioni di euro da parte cinese. (segue) (Inn)