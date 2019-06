Nepal-Cina: ferrovia transfrontaliera Kerung-Katmandu, per il rapporto dettagliato potrebbero volerci più di sette anni (2)

- Il rapporto dettagliato del progetto verrà quindi discusso durante il quinto incontro del Comitato, in programma a dicembre a Katmandu. I cinesi aiuteranno gli ingegneri nepalesi a risolvere alcune complesse questioni di ingegneria ferroviaria e avvieranno progetti di sviluppo delle capacità per tecnici ed ingegneri nepalesi, ha riferito l'ambasciata nepalese a Pechino. L'amministrazione delle ferrovie cinesi ha ceduto lo studio di fattibilità per la ferrovia Kerung-Katmandu al ministero delle Infrastrutture fisiche del Nepal lo scorso dicembre. Lo studio di fattibilità ha già indicato che la ferrovia transfrontaliera sarà un'impegnativa impresa ingegneristica per via di questioni sismiche, topografiche, di altitudine, di geologia e ingegneristiche. I gruppi di ingegneri dovrebbero costruire rampe lungo le pendici settentrionali e meridionali che portano al lago Paiku, vicino a Kerung, per connettere i binari alla sezione di Kathmandu. Le rampe risolverebbero le grandi differenze in altitudine tra le parti meridionali e settentrionali delle pendici dell'Himalaya. (segue) (Inn)