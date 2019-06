Nepal-Cina: ferrovia transfrontaliera Kerung-Katmandu, per il rapporto dettagliato potrebbero volerci più di sette anni (3)

- La ferrovia Kerung-Katmandu è un progetto molto ambizioso. Il gruppo cinese China Railway First Survey and Design Institute Group (Cccme) ha condotto e consegnato uno studio di prefattibilità, che ha confermato la complessità dell'opera. Le principali difficoltà sono costituite dalla variazione di altitudine tra Syaprubeshi e Kerung e dal divario tra le placche tettoniche indiana e tibetana creato dal terremoto del 2015; il 98 per cento della ferrovia dovrebbe scorrere sotto gallerie o su ponti. La ferrovia rientra nel piano di adesione del paese himalayano alla grande iniziativa cinese di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). È prevista anche un'altra linea ferroviaria elettrica, la Rasuwagadhi-Katmandu-Pokhara-Lumbini, oltre a due ponti e quattro autostrade. (Inn)