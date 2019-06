Napoli: domani l'inaugurazione della mostra "Guarda che Luna!" della Biblioteca nazionale

- Sarà inaugurata domani alle ore 16.30 la mostra "Guarda che Luna!" organizzata dalla Biblioteca nazionale di Napoli e l’Inaf-Osservatorio astronomico di Capodimonte. Saranno presenti il Console generale degli S.U. Mary Ellen Countryman, l'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele, la direttrice dell’Osservatorio Marcella Marconi, il direttore de la Biblioteca, Francesco Mercurio e personalità del mondo accademico e scientifico. La mostra sarà allestita in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco dei primo uomini sulla Luna. In mostra le testimonianze dell’interesse suscitato fin dall'antichità dai fenomeni celesti. In merito il direttore della Biblioteca, Francesco Mercurio, ha dichiarato: "La Biblioteca nazionale ha voluto dare alla mostra 'Guarda che Luna!' un'impronta tutta propria, originale: ‘ a carattere locale’, di cultura, musica e poesia napoletane, ma allo stesso tempo ‘internazionale’, con il materiale proveniente dagli Stati Uniti". "La collaborazione con ente scientifico di eccellenza come l’Osservatorio di Capodimonte - ha aggiunto Francesco Mercurio -, ha permesso di coniugare un patrimonio prezioso di forte impronta umanistica, con testi e documenti sull’evoluzione della scienza astronomica e della tecnologia ottica. Ancora una volta questa Biblioteca dimostra di poter coprire tutti i campi dello scibile e di poter creare un fecondo scambio con altre realtà culturali della città". (segue) (Ren)