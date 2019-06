Napoli: domani l'inaugurazione della mostra "Guarda che Luna!" della Biblioteca nazionale (2)

- La direttrice dell’Osservatorio Marcella Marconi ha spiegato: "Il titolo della mostra 'Guarda che Luna' racchiude lo stupore, il desiderio di conoscenza e la magia che da sempre derivano dalla contemplazione del nostro satellite. Una mostra che vuole distinguersi dalle numerose iniziative che celebreranno il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio, mettendo in evidenza gli aspetti dello studio e dell'immaginario della Luna più legati alla città di Napoli come il volume dell'astronomo Ernesto Capocci 'Viaggio alla Luna fatto da una donna' che precede di 8 anni il romanzo 'De la terre a la lune' di Jules Verne". Le ultime sezioni della mostra saranno dedicate alla presenza della Luna nella canzone napoletana. In chiusura la cronaca dello sbarco sulla Luna degli astronauti statunitensi Neil Armstronge e Buzz Aldrin, avvenuta il 20 luglio 1969, rivissuta attraverso l'esposizione di quotidiani e periodici ed ad una visualizzazione in 3d dei primi passi mossi sul satellite con la cronaca di Tito Stagno. (Ren)