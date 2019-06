Governo: Mulè (FI), sta dando spettacolo orribile di se stesso

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, scrive in una nota che "ancora una volta il governo sta dando uno spettacolo orrendo di se stesso: non è più il tutti contro tutti a far notizia quanto giocare con miliardi di euro, deficit e manovre pre-estive e pre-invernali come se il nostro non fosse il paese con un debito altissimo, una spesa pubblica alle stelle e stime di crescita da ultimi in Europa. La politica economica di un paese - aggiunge il parlamentare - non si improvvisa, non si annunciano meno tasse e più occupazione come fossero numeri al lotto: si spiega dove si trovano le coperture e quali/quanti posti di lavoro verranno creati. Si è persa da tempo la serietà nel dare risposte ai cittadini e la credibilità di governare l'Italia. La domanda è ancora la stessa", conclude Mulè, "prima di dire dove troverete i soldi provate nell'esercizio impossibile di ritrovare la dignità". (Com)