Ilva: Labriola (FI), da Di Maio ennesima barzelletta

- La deputata di Forza Italia Vincenza Labriola, in merito alla questione dell'ex Ilva, denuncia in una nota: "Di Maio in prefettura a Taranto, invece di porre soluzioni, crea tavoli di lavoro: se non ci fosse da piangere sarebbe una bella barzelletta. Il vicepremier e i suoi ministri dovrebbero piuttosto dire chiaramente cosa intendono fare per evitare che scoppi una bomba sociale e ambientale. Forse Di Maio pensa, una volta messo in fuga Arcelor Mittal, di prevedere una gestione dello stabilimento in parte pubblica, come si cerca di fare con Alitalia? Questa soluzione - sottolinea Labriola - sarebbe una follia, anche se sarebbe l'unica che potrebbe porre le basi per la chiusura delle fonti inquinanti". (segue) (Com)