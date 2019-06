Ilva: Labriola (FI), da Di Maio ennesima barzelletta (2)

- E non ci meraviglia nemmeno, aggiunge la deputata azzurra, "che non voglia incontrare gli 'ambientalisti', d'altronde cosa potrebbe mai dirgli? La chiusura delle fonti inquinanti previsto nel contratto di governo non può avvenire perché non prevista nel contratto di cessione del polo siderurgico, questione chiusa. L'unica certezza è che su Ilva, ma soprattutto sulla pelle dei lavoratori, si sta compiendo l'ennesimo scempio, semplicemente perché l'esecutivo non sa che pesci prendere. Forza Italia - rilancia la parlamentare di FI - ha le idee chiare: abbiamo presentato una mozione, una interpellanza, abbiamo depositato interrogazioni, abbiamo chiesto audizioni e informative urgenti. Dopo quest'ennesima passerella aspettiamo i sei ministri pentastellati a un confronto politico perché pensiamo che questa sia l'unica soluzione per trovare la strada più giusta per dare risposta a un territorio da troppo tempo martoriato". (Com)