Giordania: Commissione Ue, 100 milioni di euro in fondo assistenza macrofinanziaria

- La Commissione europea, a nome dell'Unione europea, ha approvato oggi l'erogazione di un prestito di 100 milioni di euro alla Giordania. Lo si apprende dall'Unione europea che ha spiegato che, con l'esborso di oggi, l'Ue ha fornito alla Giordania 380 milioni di euro in fondi di assistenza macrofinanziaria (Amf) dal 2013. L'attuale programma Amf ha aiutato la Giordania a coprire le sue esigenze di finanziamento e ha sostenuto l'attuazione del suo programma di riforme strutturali. "La Giordania è stata profondamente colpita dagli eventi della crisi siriana iniziata nel 2011. L'esborso di oggi dimostra l'impegno dell'Ue a continuare a fornire sostegno politico e finanziario alla Giordania in questi tempi difficili: è un segnale importante e incoraggiante affinché la Giordania intensifichi i suoi sforzi per realizzare riforme economiche in stretta cooperazione con la comunità internazionale. Non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro con le autorità giordane sul loro programma di riforma e di assicurare un'economia stabile e più forte per la Giordania a vantaggio dell'intera popolazione", ha detto il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici. (segue) (Beb)