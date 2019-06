Giordania: Commissione Ue, 100 milioni di euro in fondo assistenza macrofinanziaria (2)

- Il commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento Johannes Hahn è attualmente ad Amman, in Giordania, dove domani guiderà una missione ad alto livello con le principali istituzioni finanziarie europee e internazionali per discutere del sostegno all'agenda di riforme socioeconomiche della Giordania con le autorità del paese, il settore privato e le organizzazioni della società civile. Durante la sua visita, il commissario Hahn incontrerà anche il re Abdullah II, il primo ministro, Omar Razzaz, il ministro degli Esteri, Ayman Safadi e il ministro della pianificazione e della cooperazione internazionale, Mohamad al Ississ, e firmerà progetti finanziati dall'Ue per sostenere l'innovazione, la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. (segue) (Beb)