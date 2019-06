Giordania: Commissione Ue, 100 milioni di euro in fondo assistenza macrofinanziaria (3)

- Il progetto "Innovazione per la crescita e l'occupazione delle imprese" ammonta a 20 milioni di euro, cifra che aiuterà le imprese locali innovative a crescere, a produrre meglio e a diventare più innovative e competitive nei mercati internazionali. Ribadendo inoltre l'impegno dell'Ue a sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità, Hahn visiterà Luminus ShamalStart, il principale acceleratore di imprese nel nord della Giordania che, finanziato dall'Unione Europea, offre a giovani creatori, inventori, innovatori e imprenditori un ambiente completo per trasformare le loro idee in progetti reali offrendo loro gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno. Il sostegno finanziario totale dell'Ue alla Giordania ammonta a oltre 2,1 miliardi di euro dal 2011 e comprende programmi di cooperazione bilaterale volti a rafforzare lo sviluppo sociale ed economico della Giordania, nonché lo stato di diritto, a migliorare la gestione delle frontiere e a prevenire l'estremismo violento. Il sostegno prevede anche l'ulteriore assistenza dell'Ue mobilitata per aiutare le istituzioni della Giordania, le comunità di accoglienza e i profughi siriani in Giordania a far fronte alle conseguenze della crisi siriana. (Beb)