Municipio Roma I: sindacati, chiude centro via Achille Papa, a rischio diritti di lavoratori e utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo luglio chiude il centro semi residenziale di via Achille Papa, uno degli storici centri dell'opera Sante De Sanctis nel I municipio. Lo comunicano in una nota i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. "Come organizzazioni sindacali abbiamo appreso della chiusura leggendo il decreto pubblicato sul sito della Regione, i lavoratori hanno ricevuto una nota di trasferimento negli altri centri e alle famiglie degli utenti è arrivata una lettera di trasferimento presso il centro di via Conte Verde o, in alternativa, la chiusura del progetto riabilitativo", dichiarano Giulia Musto, Fp Cgil, Antonio Cuozzo, Cisl Fp, Domenico Frezza, Uil Fpl di Roma e Lazio. "Il Centro di via Achille Papa – proseguono – rappresenta un punto di integrazione per gli utenti all'interno del I municipio: non comprendiamo che si operino tali scelte senza confronto e senza tener conto delle ripercussioni sui percorsi riabilitativi posti in essere fino ad ora”. (segue) (Com)