Olimpiadi 2026: Giorgetti, per governo volano di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo offre tutte le garanzie necessarie per le Olimpiadi 2026, nella convinzione che i Giochi possano essere un volano di sviluppo per tutte le regioni alpine. È questo ciò che ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa seguita alla presentazione tecnica ai membri del Cio della candidatura di Milano-Cortina. "Crediamo che i giochi olimpici debbano essere supportati dall'economia italiana. Studi universitari dimostrano che le Olimpiadi sarebbero un bene per l'economia delle due regioni, dell'Italia e per il turismo nelle regioni alpine. Non solo Cortina o la Valtellina, ma tutte le regioni alpine", ha detto Giorgetti. "Il governo italiano - ha concluso il sottosegretario - crede negli eventi sportivi come volano per la crescita". (Rem)