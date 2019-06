Bielorussia-Regno Unito: autorità dei due paesi impegnate in dialogo su accordo libero scambio

- La Bielorussia e il Regno Unito sono impegnate in una discussione sulla possibilità di siglare un accordo di libero scambio. Lo ha affermato il ministro per le Politiche commerciali britannico, George Hollingbery, in un’intervista all’emittente televisiva “Belarus 1”. “Allo stato attuale, il dialogo sui trattati commerciali è ancora in corso con numerosi paesi. Abbiamo discusso della possibilità di negoziare un accordo di libero scambio con gli Usa, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Brasile e alcuni paesi della regione dell’Asia orientale. C’è ancora molto lavoro da fare, e la Bielorussia è una delle nazioni con cui portiamo avanti il dialogo”, ha spiegato Hollingbery.(Res)