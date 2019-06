Immigrazione: Commissione Ue, Stati membri trovino soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso della Sea Watch 3 la Commissione europea continuerà a seguire la situazione da vicino, ma chiede agli Stati membri trovare una soluzione, tenendo a mente l'imperativo umanitario. Lo ha detto la portavoce della Commissione, Natasha Bertaud. "Continuiamo a seguire la situazione da vicino. Per la Commissione la situazione dimostra ancora una volta quanto sia urgente e necessaria una risposta sostenibile e prevedibile nel Mediterraneo", ha detto. "Incoraggiamo gli Stati membri a prendere misure per permettere la sistemazioni temporanee dopo lo sbarco, per assicurare più prevedibilità per quanti sono coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio. Ancora una volta richiamiamo gli Stati membri a facilitare e velocizzare questo lavoro cruciale. Nello stesso tempo richiamiamo gli Stati membri a tenere a mente l'imperativo umanitario e a contribuire a una rapida risoluzione della situazione della Sea Watch 3", ha aggiunto. "Abbiamo accolto il fatto che l'Italia abbia fatto sbarcare alcune persone per motivi di salute, serve ancora una soluzione per le persone che sono ancora a bordo. La Commissione continuerà a fare il possibile quando sarà richiesto per contribuire a ogni sforzo umanitario", ha concluso. (Beb)