Telecomunicazioni: Romania affianca Stati sviluppati che hanno lanciato strategie 5G

- La Romania si è affiancata ai dodici Stati sviluppati che hanno lanciato strategie per il 5G, la tecnologia di quinta generazione che permette una velocità superiore di trasferimento dei dati su internet, attraverso le reti di telefonia mobile. Una decisione in questo senso è stata adottata ieri nella seduta di governo, su proposta del ministero delle Comunicazioni e della Società dell'informazione. Secondo un comunicato dello stesso ministero, la strategia 5G per la Romania è stata oggetto di un'ampia consultazione pubblica e include le proposte e opinioni degli esperti e dei rappresentanti dell'industria. La Romania dovrebbe lanciare i servizi 5G l'anno prossimo con la copertura dei principali centri urbani e delle principali vie di trasporto terrestre entro il 2025. Si stima che la nuova tecnologia porterà alla creazione di oltre 250 mila posti di lavoro in Romania e benefici di oltre cinque miliardi di euro. In questo senso, Bucarest contribuisce agli obiettivi dell'Ue di diventare leader globale nella tecnologia 5G. (Rob)