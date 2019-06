Albania: Collegio elettorale respinge decisione presidente Meta per annullamento data amministrative (4)

- Il presidente della Repubblica ha più volte ribadito che l'obiettivo della sua decisione sarebbe stato quello di "calmare la situazione e creare le opportunità di un dialogo che normalizzerebbe la situazione politica e creerebbe l'opportunità per una nuova data per delle elezioni amministrative inclusive e democratiche". In una dichiarazione della scorsa settimana, il capo dello Stato ha ribadito che "non è il momento di fare prove di forza, né di retoriche che dividono e provocatorie, ma di maturità e alta responsabilità per gli interessi nazionali del paese e la continuità del processo di integrazione europea, quale un obiettivo nazionale di tutti gli albanesi", rinnovando il suo invito ad "un'immediato dialogo fra le parti". (segue) (Alt)