Albania: Collegio elettorale respinge decisione presidente Meta per annullamento data amministrative (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centro sinistra ritiene però che il capo dello Stato sia stato schierato con l'opposizione. "Con il suo decreto Meta ha gettato benzina al fuoco", ha dichiarato Rama. L'opposizione che ha boicottato le amministrative, sta cercando intanto di ostacolare il processo dei preparativi, sostenendo che "a seguito della decisione del presidente della Repubblica, nel paese non possono svolgersi le elezioni". La scorsa settimana, gran parte dei comuni amministrati dal centro destra hanno chiesto che gli spazi pubblici, in cui risiedono le commissioni elettorali di zona, vengano liberati. In numerose città del paese, le sedi delle commissioni elettorali zonali sono state oggetto di assalti da parte di gruppi di alcune decine di sostenitori dell'opposizione. In alcuni casi si sono registrati anche duri scontri con la polizia. (segue) (Alt)