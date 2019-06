Albania: Collegio elettorale respinge decisione presidente Meta per annullamento data amministrative (6)

- La maggioranza ha dichiarato che l'atto del presidente della Repubblica sia "nullo", ed ha avviato intanto anche le procedure per la sua rimozione dall'incarico. La richiesta di 55 suoi deputati è passata all'esame della Commissione affari legislativi. In una lettera inviata questa commissione, Meta ha considerato l'atto avviato dal parlamento "un processo fasullo e ciecamente politico, che non serve alla soluzione della profonda crisi, ma annienta ogni opportunità di dialogo". Il regolamento del parlamento, prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, il cui rapporto poi dovrebbe essere varato in aula da almeno due terzi del parlamento, ossia 94 deputati. La maggioranza conta 78 seggi e occorrerebbe quindi convincere almeno 16 rappresentanti dell'opposizione per raggiungere il quorum necessario. Tuttavia, la decisione del parlamento dovrebbe essere convalidata dalla Corte costituzionale. (Alt)