Olimpiadi 2026: Malagò, risposte efficaci a membri Cio

- Secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, la delegazione italiana è riuscita a convincere i membri del Cio della bontà della candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina. "Secondo me - ha detto Malagò nella conferenza stampa seguita alla presentazione tecnica - le nostre risposte sono state molto efficaci. Credo che i membri fossero molto soddisfatti di tutto quello che gli abbiamo detto. Mi sento molto sicuro di tutti i dettagli che abbiamo messo sul tavolo". Ai giornalisti che gli chiedevano quali siano state le maggiori curiosità da parte dei membri del Cio, Malagò ha fatto sapere di aver risposto a risposte riguardo "all'eredità dei Giochi, al sistema dei trasporti, dei servizi addizionali per le famiglie degli atleti in competizione", oltre a progetti di cooperazione con "paesi africani o asiatici che non sono coinvolti nei giochi". "Secondo me - ha concluso fiducioso Malagò - la nostra è stata una splendida presentazione".(Rem)